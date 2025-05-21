Росія атакувала Херсонщину: п’ятеро жінок у лікарні після удару дрону

Росія атакувала Херсонщину дронами. П’ятеро жінок отримали поранення та перебувають у лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херcонську ОДА (ОВА).
Уранці 21 травня російська армія атакувала селище Білозерка на Херсонщині з дронів.
Унаслідок удару постраждали щонайменше п’ятеро місцеві мешканки, всі - жінки віком від 47 до 67 років.
Близько 08:00 одна з БПЛА влучила по житловому сектору. Спочатку стало відомо про 62-річну постраждалу, яку доставили до лікарні з вибуховою травмою.
Згодом у ОВА уточнили дані - жінка дістала також контузію, поранення грудної клітки та ніг.
У 67-річної зафіксовано вибухову контузію і закриту черепно-мозкову травму. Ще одна жінка, 61-річна, має поранення грудної клітки, плеча і ноги.
Ще постраждала, 54-річна жінка, звернулася по меддопомогу амбулаторно з вибуховою травмою та контузією.
У наймолодшої постраждалої, 47-річної мешканки, діагностовано уламкові поранення рук і ніг, вибухову травму та закриту черепно-мозкову травму.
Усі поранені перебувають у лікарнях, де їм надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, що це не перший удар по місту, адже раніше у Херсоні російський дрон скинув вибухівку на авто.
Відзначимо, що за останні тижні це не перший випадок, коли безпілотники ворога застосовують вибухівку проти мирного населення.
До прикладу, вранці 17 травня у Херсоні російські війська атакували цивільних працівників комунального підприємства за допомогою ударного дрона.
Також, 19 травня ДСНС проінформували, що внаслідок ракетного удару по приватному житловому будинку загинула одна людина.
А минулого місяця російські загарбники обстріляли центр Херсона. Тоді через російський удар одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.
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