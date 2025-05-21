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Росія атакувала Херсонщину: п’ятеро жінок у лікарні після удару дрону

Фото: Російський дрон атакував Херсонщину (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія атакувала Херсонщину дронами. П’ятеро жінок отримали поранення та перебувають у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херcонську ОДА (ОВА).

Уранці 21 травня російська армія атакувала селище Білозерка на Херсонщині з дронів.

Унаслідок удару постраждали щонайменше п’ятеро місцеві мешканки, всі - жінки віком від 47 до 67 років. 

Близько 08:00 одна з БПЛА влучила по житловому сектору. Спочатку стало відомо про 62-річну постраждалу, яку доставили до лікарні з вибуховою травмою.

Згодом у ОВА уточнили дані - жінка дістала також контузію, поранення грудної клітки та ніг.

У 67-річної зафіксовано вибухову контузію і закриту черепно-мозкову травму. Ще одна жінка, 61-річна, має поранення грудної клітки, плеча і ноги.

Ще постраждала, 54-річна жінка, звернулася по меддопомогу амбулаторно з вибуховою травмою та контузією.

У наймолодшої постраждалої, 47-річної мешканки, діагностовано уламкові поранення рук і ніг, вибухову травму та закриту черепно-мозкову травму.

Усі поранені перебувають у лікарнях, де їм надають необхідну медичну допомогу. 

Обстріл Херсону

Нагадаємо, що це не перший удар по місту, адже раніше у Херсоні російський дрон скинув вибухівку на авто.

Відзначимо, що за останні тижні це не перший випадок, коли безпілотники ворога застосовують вибухівку проти мирного населення.

До прикладу, вранці 17 травня у Херсоні російські війська атакували цивільних працівників комунального підприємства за допомогою ударного дрона.

Також, 19 травня ДСНС проінформували, що внаслідок ракетного удару по приватному житловому будинку загинула одна людина.

А минулого місяця російські загарбники обстріляли центр Херсона. Тоді через російський удар одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.

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Російська ФедераціяХерсонська областьВійна в УкраїніАтака дронів