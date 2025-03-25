Росія атакувала Харьківську область дронами: масштабна пожежа та зруйновані будівлі
Росія завдала масованого удару безпілотниками по Ізюму. Внаслідок атаки зруйновані будівлі та виникла масштабна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Вчора, 24 березня російські війська здійснили масовану атаку на Ізюм на Харківщині, випустивши 14 безпілотників по цивільному підприємству.
Унаслідок ударів спалахнула масштабна пожежа, повідомляють ДСНС.
Фото: ДСНС України
Вогонь охопив конструкції семи зруйнованих будівель, три автомобілі та територію за межами підприємства. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідовували займання.
За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
Атака на Україну
Нагадаємо, що у Миргородському районі на Полтавщині внаслідок російської атаки дронами-камікадзе було пошкоджено ангар, двоє працівників підприємства отримали поранення.
Вранці повідомлялося, що окупанти вдарили "Шахедами" по Запорізькому району, спричинивши руйнування та поранивши двох людей.
Також у ДСНС розповіли, що вночі російські дрони атакували два райони Київщини, внаслідок чого на складах загорілися пожежі.
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