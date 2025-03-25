Росія атакувала Харьківську область дронами: масштабна пожежа та зруйновані будівлі

Росія завдала масованого удару безпілотниками по Ізюму. Внаслідок атаки зруйновані будівлі та виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Вогонь охопив конструкції семи зруйнованих будівель, три автомобілі та територію за межами підприємства. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідовували займання.

Вчора, 24 березня російські війська здійснили масовану атаку на Ізюм на Харківщині, випустивши 14 безпілотників по цивільному підприємству.

Атака на Україну

Нагадаємо, що у Миргородському районі на Полтавщині внаслідок російської атаки дронами-камікадзе було пошкоджено ангар, двоє працівників підприємства отримали поранення.

Вранці повідомлялося, що окупанти вдарили "Шахедами" по Запорізькому району, спричинивши руйнування та поранивши двох людей.

Також у ДСНС розповіли, що вночі російські дрони атакували два райони Київщини, внаслідок чого на складах загорілися пожежі.

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