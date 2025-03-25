Россия атаковала Харьковскую область дронами: масштабный пожар и разрушенные здания

Россия нанесла массированный удар беспилотниками по Изюму. В результате атаки разрушены здания и возник масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Огонь охватил конструкции семи разрушенных зданий, три автомобиля и территорию за пределами предприятия. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

Вчера, 24 марта российские войска совершили массированную атаку на Изюм на Харьковщине, выпустив 14 беспилотников по гражданскому предприятию.

Атака на Украину

Напомним, что в Миргородском районе Полтавской области в результате российской атаки дронами-камикадзе был поврежден ангар, двое работников предприятия получили ранения.

Утром сообщалось, что оккупанты ударили "Шахедами" по Запорожскому району, вызвав разрушения и ранив двух человек.

Также в ГСЧС рассказали, что ночью российские дроны атаковали два района Киевской области, в результате чего на складах загорелись пожары.

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