Росія атакувала Харків дронами: є постраждалі, серед них дитина

21:33 02.04.2026 Чт
2 хв
На місцях деяких влучань виникли пожежі
aimg Катерина Коваль
Ілюстративне фото: росіяни вдарили дронами по Харкову (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Увечері 2 квітня російські окупанти завдали ударів безпілотниками по Харкову, влучання зафіксовано у трьох районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова та міського голову Ігоря Терехова.

Читайте також: РФ вперше завдала удару по Харкову реактивними дронами, - Терехов

Які райони постраждали

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що ворожі дрони завдали ударів одразу в трьох районах Харкова - Новобаварському, Шевченківському та Київському. На місцях деяких влучань виникли пожежі.

Спочатку Терехов зазначив, що інформація про постраждалих не надходила, однак згодом уточнив: у Новобаварському районі є двоє постраждалих.

Постраждалі звернулися до медиків

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ударів БпЛА постраждали:

  • 8-річна дівчинка

  • 53-річний чоловік

  • 74-річна жінка

Медики діагностували в них гостру реакцію на стрес. Наразі постраждалим надається медична допомога.

Нагадаємо, Харків та область перебувають під постійними російськими обстрілами з початку повномасштабного вторгнення. Через близькість до кордону з РФ місто практично щодня потерпає від ударів дронами, ракетами та керованими авіабомбами.

Увечері 1 квітня російські війська завдали удару бойовим дроном "Молнія" по Шевченківському району. Безпілотник влучив у багатоповерхівку - вибуховою хвилею повибивало вікна.

У ніч на 27 березня окупанти атакували інший багатоквартирний будинок. За даними ДСНС, тоді постраждали вісім людей. Вранці 26 березня "Шахед" упав поруч із рестораном, поранення отримала одна людина.

Вдень 25 березня дрони вдарили одразу у двох районах - Холодногірському та Новобаварському. Там було пошкоджено житло та автівки, серед місцевих жителів є постраждалі.

