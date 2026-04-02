Росія атакувала Харків дронами: є постраждалі, серед них дитина

Нагадаємо, Харків та область перебувають під постійними російськими обстрілами з початку повномасштабного вторгнення. Через близькість до кордону з РФ місто практично щодня потерпає від ударів дронами, ракетами та керованими авіабомбами.

Увечері 1 квітня російські війська завдали удару бойовим дроном "Молнія" по Шевченківському району. Безпілотник влучив у багатоповерхівку - вибуховою хвилею повибивало вікна.

У ніч на 27 березня окупанти атакували інший багатоквартирний будинок. За даними ДСНС, тоді постраждали вісім людей. Вранці 26 березня "Шахед" упав поруч із рестораном, поранення отримала одна людина.

Вдень 25 березня дрони вдарили одразу у двох районах - Холодногірському та Новобаварському. Там було пошкоджено житло та автівки, серед місцевих жителів є постраждалі.