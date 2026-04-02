Россия атаковала Харьков дронами: есть пострадавшие, среди них ребенок

Напомним, Харьков и область находятся под постоянными российскими обстрелами с начала полномасштабного вторжения. Из-за близости к границе с РФ город практически ежедневно страдает от ударов дронами, ракетами и управляемыми авиабомбами.

Вечером 1 апреля российские войска нанесли удар боевым дроном "Молния" по Шевченковскому району. Беспилотник попал в многоэтажку - взрывной волной выбило окна.

В ночь на 27 марта оккупанты атаковали другой многоквартирный дом. По данным ГСЧС, тогда пострадали восемь человек. Утром 26 марта "Шахед" упал рядом с рестораном, ранения получил один человек.

Днем 25 марта дроны ударили сразу в двух районах - Холодногорском и Новобаварском. Там было повреждено жилье и машины, среди местных жителей есть пострадавшие.