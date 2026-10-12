Росія атакувала "Епіцентр" у передмісті Дніпра

За інформацією Ганжі, внаслідок удару по Дніпру вибуховою хвилею пошкодило вікна багатоповерхового житлового будинку.

Згодом голова ОВА повідомив, що через ворожу атаку загинула одна людина.

Росія вдарила по "Епіцентру" в передмісті

Близько 11:40 Ганжа повідомив про удар по Дніпровському району. Внаслідок атаки загорівся один із поверхів торговельного центру.

Лукашук також підтвердив, що російські війська атакували гіпермаркет у передмісті Дніпра.

"Росія продовжує бити по наших містах, по людях і бізнесу. Будьте уважні до повідомлень Повітряних сил", - наголосив він.