UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Графіки відключення світла Енегетичне перемир'я Війна в Україні

Росія атакувала "Епіцентр" у передмісті Дніпра

12:30 12.10.2026 Пн
1 хв
aimg Марія Науменко
Фото: наслідки російського удару по торговельному центру "Епіцентр" у передмісті Дніпра (t.me/dnipropetrovskaODA)

Російські війська 12 жовтня атакували Дніпро та Дніпровський район. У місті загинула людина, а після удару по торговельному центру спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи в Telegram голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі та голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

За інформацією Ганжі, внаслідок удару по Дніпру вибуховою хвилею пошкодило вікна багатоповерхового житлового будинку.

Згодом голова ОВА повідомив, що через ворожу атаку загинула одна людина.

Росія вдарила по "Епіцентру" в передмісті

Близько 11:40 Ганжа повідомив про удар по Дніпровському району. Внаслідок атаки загорівся один із поверхів торговельного центру.

Лукашук також підтвердив, що російські війська атакували гіпермаркет у передмісті Дніпра.

"Росія продовжує бити по наших містах, по людях і бізнесу. Будьте уважні до повідомлень Повітряних сил", - наголосив він.

Нагадаємо, у ніч на 11 жовтня російські безпілотники атакували Дніпро. Унаслідок удару поранення дістали четверо людей, серед них дві 8-річні дівчинки.

В одному з районів міста пошкоджено багатоповерхівку, в іншому спалахнули склади з продуктами, а також загорілися вантажні й легкові автомобілі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаДніпроДніпропетровська областьРосійська ФедераціяБізнес