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Россия атаковала "Эпицентр" в пригороде Днепра

12:30 12.10.2026 Пн
1 мин
aimg Мария Науменко
Фото: последствия российского удара по торговому центру "Эпицентр" в пригороде Днепра (t.me/dnipropetrovskaODA)

Российские войска 12 октября атаковали Днепр и Днепровский район. В городе погиб человек, а после удара по торговому центру вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения в Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи и главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

По информации Ганжи, в результате удара по Днепру взрывной волной повредило окна многоэтажного жилого дома.

Впоследствии глава ОВА сообщил, что из-за вражеской атаки погиб один человек.

Россия ударила по "Эпицентру" в пригороде

Около 11:40 Ганжа сообщил об ударе по Днепровскому району. В результате атаки загорелся один из этажей торгового центра.

Лукашук также подтвердил, что российские войска атаковали гипермаркет в пригороде Днепра.

"Россия продолжает бить по нашим городам, по людям и бизнесу. Будьте внимательны к сообщениям Воздушных сил", - подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 11 октября российские беспилотники атаковали Днепр. В результате удара ранения получили четыре человека, среди них две 8-летние девочки.

В одном из районов города повреждена многоэтажка, в другом загорелись склады с продуктами, а также загорелись грузовые и легковые автомобили.

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