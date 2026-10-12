Россия атаковала "Эпицентр" в пригороде Днепра

Российские войска 12 октября атаковали Днепр и Днепровский район. В городе погиб человек, а после удара по торговому центру вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения в Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи и главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
По информации Ганжи, в результате удара по Днепру взрывной волной повредило окна многоэтажного жилого дома.
Впоследствии глава ОВА сообщил, что из-за вражеской атаки погиб один человек.
Около 11:40 Ганжа сообщил об ударе по Днепровскому району. В результате атаки загорелся один из этажей торгового центра.
Лукашук также подтвердил, что российские войска атаковали гипермаркет в пригороде Днепра.
"Россия продолжает бить по нашим городам, по людям и бизнесу. Будьте внимательны к сообщениям Воздушных сил", - подчеркнул он.
Напомним, в ночь на 11 октября российские беспилотники атаковали Днепр. В результате удара ранения получили четыре человека, среди них две 8-летние девочки.
В одном из районов города повреждена многоэтажка, в другом загорелись склады с продуктами, а также загорелись грузовые и легковые автомобили.