Россия атаковала "Эпицентр" в пригороде Днепра

По информации Ганжи, в результате удара по Днепру взрывной волной повредило окна многоэтажного жилого дома.

Впоследствии глава ОВА сообщил, что из-за вражеской атаки погиб один человек.

Россия ударила по "Эпицентру" в пригороде

Около 11:40 Ганжа сообщил об ударе по Днепровскому району. В результате атаки загорелся один из этажей торгового центра.

Лукашук также подтвердил, что российские войска атаковали гипермаркет в пригороде Днепра.

"Россия продолжает бить по нашим городам, по людям и бизнесу. Будьте внимательны к сообщениям Воздушных сил", - подчеркнул он.