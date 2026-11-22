Знеструмлення зафіксували у Дніпровській, Житомирській, Рівненській, Одеській та Харківській областях. Наразі ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Найскладнішою залишається ситуація на Одещині. Повторні російські удари пошкодили важливі для регіону енергетичні об'єкти та суттєво ускладнили роботу фахівців. Через це значна кількість споживачів досі перебуває без світла.

Водночас уранці 22 листопада енергетикам вдалося розпочати часткове відновлення електропостачання об'єктів критичної інфраструктури Одеси та прилеглих районів. Забезпечити їхню стабільну роботу наразі є першочерговим завданням.

Паралельно фахівці опрацьовують резервні схеми живлення та інші технічні рішення, які мають допомогти поступово повернути електроенергію решті споживачів.

"Пошкодження значні, тому для їх усунення потрібен час", - наголосили в Міненерго.

Ремонтні бригади продовжують працювати цілодобово, попри небезпеку та складні умови.