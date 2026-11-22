Обесточение зафиксировали в Днепровской, Житомирской, Ровенской, Одесской и Харьковской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

Самой сложной остается ситуация в Одесской области. Повторные российские удары повредили важные для региона энергетические объекты и существенно усложнили работу специалистов. Поэтому значительное количество потребителей до сих пор находится без света.

В то же время утром 22 ноября энергетикам удалось начать частичное возобновление электроснабжения объектов критической инфраструктуры Одессы и близлежащих районов. Обеспечить их стабильную работу является первоочередной задачей.

Параллельно специалисты прорабатывают резервные схемы питания и другие технические решения, помогающие постепенно вернуть электроэнергию остальным потребителям.

"Повреждения значительны, поэтому для их устранения нужно время", - подчеркнули в Минэнерго.

Ремонтные бригады продолжают работать круглосуточно, несмотря на опасность и сложные условия.