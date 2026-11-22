Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram начальника Житомирської обласної військової адмінстрації Віталія Бунечка.

За його словами, росіяни цілеспрямовано б'ють по енергетичній інфраструктурі, намагаючись позбавити жителів області електроенергії та тепла.

Попри регулярні атаки, енергетики продовжують працювати над тим, щоб зберегти стабільне електропостачання в оселях жителів Житомирщини. Вони оперативно усувають наслідки ударів і відновлюють пошкоджене обладнання.

"Хочу окремо подякувати кожному з них. Людям, які працюють цілодобово, без вихідних, часто у надзвичайно складних умовах. Оперативно ліквідовують наслідки ворожих ударів, відновлюють пошкоджене обладнання та роблять усе, щоб у наших домівках було світло й тепло", - підсумував Бунечко.