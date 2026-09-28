Росія атакувала дроном житловий будинок в Одесі, є руйнування і поранені

Окупанти ударили по Одесі дроном удень 28 вересня. БпЛА зруйнував житлову забудову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви начальника Одеської МВА Сергія Лисака у Telegram, Повітряних Сил ЗСУ у Telegram та начальника Одеськоъ ОВА Олега Кіпера у Telegram.
Повітряні сили попередили про реактивний "Шахед", який прямує у напрямку Одеси о 15.00.
Майже одразу у пабліках почали писати про сильний вибух у місті.
Пізніше Лисак повідомив, що ворог атакував місто.
"Пошкоджений житловий будинок. Деталі зʼясовуємо", - каже він.
О 15.37 Кіпер уточнив, що під час цієї атаки є принаймні троє постраждалих та пошкоджено багатоквартирний будинок.
"За попередніми даними, троє людей постраждали. Одна квартира зруйнована. Вибуховою хвилею пошкоджено фасад, скління та балкони на кількох поверхах", - каже він.
Також у будинку виникла пожежа.
О 15.42 Лисак додав, що внаслідок ворожої атаки зруйновано квартиру на 12-му поверсі багатоповерхівки.
"Пошкоджено фасад, балкони та вікна будинку з 1 по 11 поверхи", каже він.
За його словами, всі служби на місцях. Розгортаються оперативні штаби для допомоги людям.
Пізніше начальник Одеської ОВА Олег Кіпер додав, що відомо вже про чотирьох постраждалих внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Одесі.
Серед них двоє людей, яких шпиталізували:
Також постраждали двоє дівчат 17 та 18 років.
"Медики надали їм допомогу на місці. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків", - уточнив Кіпер.
Раніше РБК-Україна писало, що уночі 24 вересня росіяни атакували Одесу - пошкоджено дах та частину верхнього поверху медичного закладу. Вибито вікна у 10 прилеглих житлових будинках та школі.
Крім того, Росія атакувала розподільчий центр "Сільпо" в Одесі 21 вересня.