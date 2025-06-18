Росія атакувала дронами Запоріжжя: на одному з підприємств спалахнула пожежа
Російські загарбники в ніч на 18 червня вкотре атакували Запоріжжя. Унаслідок ворожого удару вже спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з посиланням на заяву голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова в Telegram.
Повітряну тривогу в області через активність ворога в повітряному просторі було оголошено після опівночі. Федоров підтвердив, що працює протиповітряна оборона, також у Запоріжжі пролунали звуки вибухів.
"Пожежа на одному з підприємств виникла внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Російські БПЛА атакували обласний центр", - повідомив Федоров.
Він зазначив, що сталося займання на території одного із запорізьких підприємств. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Оновлено о 2:10
За словами Федорова, щонайменше дев'ять ворожих дронів атакували Запоріжжя, через що виникли загоряння на території промислового підприємства та складських приміщеннях. Іінформація про постраждалих не надходила.
Атака на Запоріжжя 17 червня
Нагадаємо, у ніч на 17 червня росіяни масовано атакували Україну. Під удар потрапили Київ, Одеса та Запоріжжя.
По Запоріжжю було завдано щонайменше чотири потужні удари по кількох підприємствах, унаслідок чого спалахнули пожежі. Обійшлося без постраждалих, проте було зафіксовано руйнування.
Серед іншого, під ударною хвилею опинилися будівля гуртожитку та багатоповерховий будинок. Вибуховою хвилею вибито вікна більш ніж у 50 приміщеннях.
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