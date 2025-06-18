Росія атакувала дронами Запоріжжя: на одному з підприємств спалахнула пожежа

Російські загарбники в ніч на 18 червня вкотре атакували Запоріжжя. Унаслідок ворожого удару вже спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з посиланням на заяву голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова в Telegram .

Повітряну тривогу в області через активність ворога в повітряному просторі було оголошено після опівночі. Федоров підтвердив, що працює протиповітряна оборона, також у Запоріжжі пролунали звуки вибухів.

"Пожежа на одному з підприємств виникла внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Російські БПЛА атакували обласний центр", - повідомив Федоров.

Він зазначив, що сталося займання на території одного із запорізьких підприємств. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Оновлено о 2:10

За словами Федорова, щонайменше дев'ять ворожих дронів атакували Запоріжжя, через що виникли загоряння на території промислового підприємства та складських приміщеннях. Іінформація про постраждалих не надходила.