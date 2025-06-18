Россия атаковала дронами Запорожье: на одном из предприятий вспыхнул пожар

Российские захватчики в ночь на 18 июня в очередной раз атаковали Запорожье. В результате вражеского удара уже вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на со ссылкой заявление главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram .

Воздушная тревога в области из-за активности врага в воздушном пространстве была объявлена после полуночи. Федоров подтвердил, что работает противовоздушная оборона, также в Запорожье раздались звуки взрывов.

"Пожар на одном из предприятий возник вследствие вражеской атаки на Запорожье. Российские БПЛА атаковали областной центр", - сообщил Федоров.

Он отметил, что произошло возгорание на территории одного из запорожских предприятий. По предварительной информации, пострадавших нет.