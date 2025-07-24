ППО вночі збила 90 дронів та ракету, є влучання в 11 локаціях, - Повітряні сили
У ніч на 24 липня російські терористи запустили проти України 107 засобів повітряного нападу. Зафіксовано влучання в 11 локаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час обстрілу ворог запустив:
- чотири крилаті ракети "Іскандер-К";
- 103 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори.
Повітряні засоби атакували із напрямків:
- російських міст Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;
- тимчасово окупованих кримських Чауда та Гвардійська.
Ворог атакував:
- Одеську;
- Миколаївську;
- Сумську;
- Харківську;
- Донецьку;
- Черкаську;
- Запорізьку області.
Станом на 11:30 підтверджено збиття/подавлення одного "Іскандер-К" та 90 дронів типу Shahed на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Внаслідок атаки зафіксовано:
- влучання 13-ти БпЛА та 3-х ракет у 11 локаціях;
- падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Обстріл України у ніч на 24 липня
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація регулярно обстрілює українську територію. Для атак терористи застосовують ракети різних типів, безпілотники, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБ). До атак дронами ворог вдається щоночі.
У ніч на 24 липня, як повідомляв Офіс генерального прокурора, Одесу атакували більше 30 дронів, внаслідок чого поранення отримали четверо людей. Крім того, під атаку потрапили й Черкаси.
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