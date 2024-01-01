Росія атакувала дронами Хмельницьку область: поранено дитину

"Внаслідок атаки поранення у вигляді відкритого пошкодження грудного відділу хребта отримала дитина. Її госпіталізували в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Також відбулася пожежа приватного гаража, яку оперативно ліквідували. Над областю працювала ППО.

"В межах області сили ППО ЗСУ знешкодили 6 ворожих БпЛА типу "Shahed", - додали в ОВА.

Атака дронів по Україні у новорічну ніч

Російські війська в ніч із 31 грудня на 1 січня випустили рекордну кількість дронів-камікадзе по Україні. Зокрема, лише у зоні відповідальності ОК "Південь", за словами спікера Наталії Гуменюк, РФ випустила близько 60 БПЛА. Вибухи пролунали в Миколаєві, Херсонській області. Крім того, російські війська атакували Одесу та область дронами-камікадзе. Внаслідок атаки є загиблий та поранені. Також уламки дронів стали причиною пожеж у музеї Шухевича та в одному із гуртожитків Львова. Загалом окупанти вдарили по Україні в новорічну ніч 90 дронами та 8 ракетами. ППО вдалося збити 87 дронів.