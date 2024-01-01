РФ у новорічну ніч запустила по Україні 90 "Шахедів" та 8 ракет: скільки збила ППО

Російські терористи у новорічну ніч атакували Україну 90 дронами-камікадзе Shahed та вісьмома ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 87 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава - Крим, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ.

Усього зафіксовано пуски 90 ворожих безпілотників Shahed-136/131.

Також ворог завдав удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківській області, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областей.

У новорічну ніч силам ППО вдалось знищити рекордну кількість ворожих ударних БПЛА - 87 із 90.

Атака РФ по Україні у новорічну ніч

Російські війська цієї ночі атакували Україну безпілотниками Shahed. Під ударами опинились Одеса, Дніпро, Львів. Відомо про постраждалих, є загиблі та руйнування інфраструктури.

Про наслідки цієї атаки читайте у матеріалі РБК-Україна.