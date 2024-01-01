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Россия атаковала дронами Хмельницкую область: ранен ребенок

Фото: Россия атаковала дронами Хмельницкую область, ранен ребенок (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Вчера вечером, 31 декабря, российские войска ударили дронами по Хмельницкой области. Ранение получил ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую ОВА.

"В результате атаки ранения в виде открытого повреждения грудного отдела позвоночника получил ребенок. Его госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

Также произошел пожар частного гаража, который оперативно ликвидировали. Над областью работала ПВО.

"В пределах области силы ПВО ВСУ обезвредили 6 враждебных БпЛА типа "Shahed", - добавили в ОВА.

Атака дронов по Украине в новогоднюю ночь

Российские войска в ночь с 31 декабря на 1 января выпустили рекордное количество дронов-камикадзе по Украине. В частности, только в зоне ответственности ОК "Юг" по словам спикера Натальи Гуменюк, РФ выпустила около 60 БПЛА. Взрывы ыраздавались в Николаеве, Херсонской области. Кроме того, российские войска атаковали Одессу и область дронами-камикадзе. В результате атаки есть погибший и раненые. Также обломки дронов стали причиной пожаров  в музее Шухевича и в одном из общежитий Львова. В общей сложности оккупанты ударили по Украине в новогоднюю ночь 90 дронами и 8 ракетами. ПВО удалось сбить 87 дронов.

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