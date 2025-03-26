Росія атакувала дронами Черкаси і область, пошкоджено об'єкт інфраструктури

Обстріл РФ по Україні

Російські війська почали атакувати Україну дронами з вечора, 25 березня. У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу, працювали сили ППО.

Зокрема, на околицях Києва було зафіксовано один ворожий БпЛА, який покинув повітряний простір Київської області. Тому тривогу у столиці не оголошували. Крім того, постраждалих та руйнувань у межах Києва допущено не було.

Додамо, що у ніч на 26 березня Росія запустила по Україні 117 безпілотників, дрони атакували з чотирьох напрямків.

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