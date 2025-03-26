Россия атаковала дронами Черкассы и область, поврежден объект инфраструктуры

Обстрел РФ по Украине

Российские войска начали атаковать Украину дронами с вечера, 25 марта. Во многих областях была объявлена воздушная тревога, работали силы ПВО.

В частности, в окрестностях Киева был зафиксирован один вражеский БпЛА, который покинул воздушное пространство Киевской области. Поэтому тревогу в столице не объявляли. Кроме того, пострадавших и разрушений в пределах Киева допущено не было.

Добавим, что в ночь на 26 марта Россия запустила по Украине 117 беспилотников, дроны атаковали с четырех направлений.

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