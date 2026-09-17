Росія атакувала дронами Бучанський район, постраждала дитина

Наслідки атаки у Бучанському районі

Через удар російських дронів поранень зазнала дівчинка 2019 року народження.

У дитини діагностували акубаротравму, наразі вона перебуває під наглядом медиків, які надають усю необхідну допомогу.

За даними ОВА, у районі пошкоджено чотири об’єкти:

три приватні домоволодіння;

один транспортний засіб.

На місці події продовжують працювати профільні та екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Жителів області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.