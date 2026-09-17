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Росія атакувала дронами Бучанський район, постраждала дитина

19:59 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: РФ атакувала дронами Бучанський район (Getty Images)

У Бучанському районі Київської області внаслідок вечірньої атаки ворожих безпілотників постраждала дитина. У регіоні також зафіксовано руйнування приватних будинків.

Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Наслідки атаки у Бучанському районі

Через удар російських дронів поранень зазнала дівчинка 2019 року народження.

У дитини діагностували акубаротравму, наразі вона перебуває під наглядом медиків, які надають усю необхідну допомогу.

За даними ОВА, у районі пошкоджено чотири об’єкти:

  • три приватні домоволодіння;
  • один транспортний засіб.

На місці події продовжують працювати профільні та екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Жителів області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.

Нічна атака РФ 17 вересня

Нагадаємо, що атака російських військ у ніч на 17 вересня зачепила одразу сім областей України, ворог застосував дрони, ракети та авіабомби.

У результаті масованого удару зруйновано приватні будинки, вокзал та об'єкти критичної інфраструктури, детальніше про наслідки обстрілу регіонів читайте за посиланням.

Зокрема, під ударом опинився й Київ, де серед пошкоджених об'єктів виявилася будівля Спортивного комплексу КНУ імені Тараса Шевченка.

Крім того, внаслідок влучання ворожих снарядів у столиці зазнали поранень щонайменше 20 людей та пошкоджено "Київводоканал".

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