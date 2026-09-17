Россия атаковала дронами Бучанский район, пострадал ребенок

Ночная атака РФ 17 сентября

Напомним, что атака российских войск в ночь на 17 сентября затронула сразу семь областей Украины, враг применил дроны, ракеты и авиабомбы.

В результате массированного удара разрушены частные дома, вокзал и объекты критической инфраструктуры, подробнее о последствиях обстрелов регионов читайте по ссылке.

В частности, под ударом оказался и Киев, где среди поврежденных объектов оказалось здание Спортивного комплекса КНУ имени Тараса Шевченко.

Кроме того, в результате попадания вражеских снарядов в столице получили ранения по меньшей мере 20 человек и поврежден "Киевводоканал".