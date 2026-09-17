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Россия атаковала дронами Бучанский район, пострадал ребенок

19:59 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: РФ атаковала дронами Бучанский район (Getty Images)

В Бучанском районе Киевской области в результате вечерней атаки вражеских беспилотников пострадал ребенок. В регионе также зафиксировано разрушение частных домов.

Об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Последствия атаки в Бучанском районе

Из-за удара российских дронов ранений получила девочка 2019 года рождения.

У ребенка диагностировали акубаротравму, сейчас он находится под наблюдением медиков, оказывающих всю необходимую помощь.

По данным ОВА, в районе повреждены четыре объекта:

  • три частных домовладения;
  • одно транспортное средство.

На месте происшествия продолжают работать профильные и экстренные службы, ликвидирующие последствия обстрелов.

Жителей области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях отбоя.

Ночная атака РФ 17 сентября

Напомним, что атака российских войск в ночь на 17 сентября затронула сразу семь областей Украины, враг применил дроны, ракеты и авиабомбы.

В результате массированного удара разрушены частные дома, вокзал и объекты критической инфраструктуры, подробнее о последствиях обстрелов регионов читайте по ссылке.

В частности, под ударом оказался и Киев, где среди поврежденных объектов оказалось здание Спортивного комплекса КНУ имени Тараса Шевченко.

Кроме того, в результате попадания вражеских снарядов в столице получили ранения по меньшей мере 20 человек и поврежден "Киевводоканал".

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