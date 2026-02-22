Росія атакувала дронами, балістикою та "Цирконами": деталі нічного удару по Україні

За даними військових, з 19:00 21 лютого до ранку 22 лютого росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного та наземного базування.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 345 засобів повітряного нападу:

4 протикорабельні ракети "Циркон" (район пуску ТОТ АР Крим);

22 балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400 (район пусків - Брянська, Бєлгородська обл. РФ, ТОТ Донецької обл.);

18 крилатих ракет Х-101 (район пусків - Вологодська обл. РФ);

2 крилаті ракети "Іскандер-К" (район пусків - Курська обл.);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пусків - Курська обл.);

297 ударних дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і безпілотники інших типів (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ АР Криму). Близько 200 із них - "Шахеди".

Основні напрямки удару - Київщина, Одещина, Кіровоградщина та Полтавщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 307 цілей - 33 ракети та 274 безпілотники різних типів:

2 протикорабельні ракети "Циркон";

8 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;

17 крилатих ракет Х-101;

2 крилаті ракети "Іскандер-К";

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

274 ворожих дронів різних типів.

Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) безпілотників на 5 локаціях.

Інформація щодо кількох ворожих ракет уточнюється.

Реакція Зеленського

За інформацією президента, росіяни били по Києву та регіону, Дніпровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині, Полтавщині, Сумщині.

У Фастівському районі Київської області від удару загинула людина. Вісім людей поранено, серед них одна дитина.

Головна ціль удару - енергетика, також постраждали звичайні житлові будинки, є пошкодження залізниці.

"Москва продовжує вкладатися в удари більше, ніж у дипломатію. Лише за цей тиждень Росія випустила проти України понад 1300 ударних дронів, більш ніж 1400 керованих авіаційних бомб і 96 ракет різних типів, у тому числі десятки балістичних", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що саме тому необхідно посилювати українську ППО. Потрібні системи, що ефективно працюють проти балістики.