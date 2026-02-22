Россия атаковала дронами, баллистикой и "Цирконами": детали ночного удара по Украине

По данным военных, с 19:00 21 февраля до утра 22 февраля россияне нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, ракет воздушного и наземного базирования.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 345 средств воздушного нападения:

4 противокорабельные ракеты "Циркон" (район пуска ВОТ АР Крым);

22 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 (район пусков - Брянская, Белгородская обл. РФ, ВОТ Донецкой обл.);

18 крылатых ракет Х-101 (район пусков - Вологодская обл. РФ);

2 крылатые ракеты "Искандер-К" (район пусков - Курская обл.);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район пусков - Курская обл.);

297 ударных дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов (по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ АР Крым). Около 200 из них - "Шахеды".

Основные направления удара - Киевщина, Одесская, Кировоградская и Полтавская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 307 целей - 33 ракеты и 274 беспилотника различных типов:

2 противокорабельные ракеты "Циркон";

8 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;

17 крылатых ракет Х-101;

2 крылатые ракеты "Искандер-К";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

274 вражеских дронов различных типов.

Зафиксировано попадание 14 ракет и 23 ударных дронов на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) беспилотников на 5 локациях.

Информация о нескольких вражеских ракетах уточняется.

Реакция Зеленского

По информации президента, россияне били по Киеву и региону, Днепровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской областях.

В Фастовском районе Киевской области от удара погиб человек. Восемь человек ранены, среди них один ребенок.

Главная цель удара - энергетика, также пострадали обычные жилые дома, есть повреждения железной дороги.

"Москва продолжает вкладываться в удары больше, чем в дипломатию. Только за эту неделю Россия выпустила против Украины более 1300 ударных дронов, более 1400 управляемых авиационных бомб и 96 ракет различных типов, в том числе десятки баллистических", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что именно поэтому необходимо усиливать украинскую ПВО. Нужны системы, эффективно работающие против баллистики.