Россия атаковала дронами, баллистикой и "Цирконами": детали ночного удара по Украине

В ночь на 22 февраля Россия атаковала Украину десятками ракет различных типов и 297 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegam Воздушных сил ВСУ и президента Украины Владимира Зеленского.
По данным военных, с 19:00 21 февраля до утра 22 февраля россияне нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, ракет воздушного и наземного базирования.
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 345 средств воздушного нападения:
Основные направления удара - Киевщина, Одесская, Кировоградская и Полтавская области.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 307 целей - 33 ракеты и 274 беспилотника различных типов:
Зафиксировано попадание 14 ракет и 23 ударных дронов на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) беспилотников на 5 локациях.
Информация о нескольких вражеских ракетах уточняется.
По информации президента, россияне били по Киеву и региону, Днепровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской областях.
В Фастовском районе Киевской области от удара погиб человек. Восемь человек ранены, среди них один ребенок.
Главная цель удара - энергетика, также пострадали обычные жилые дома, есть повреждения железной дороги.
"Москва продолжает вкладываться в удары больше, чем в дипломатию. Только за эту неделю Россия выпустила против Украины более 1300 ударных дронов, более 1400 управляемых авиационных бомб и 96 ракет различных типов, в том числе десятки баллистических", - отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что именно поэтому необходимо усиливать украинскую ПВО. Нужны системы, эффективно работающие против баллистики.
Напомним, в ночь на 22 февраля Россия массированно ударила по Украине, применив дроны и ракеты различных типов.
В ряде регионов зафиксированы разрушения, пожары и обесточивание, в Киевской области людей спасали из-под завалов, а в Одессе повреждена энергетическая инфраструктура.
В частности, в Одесской области под ударом дронов снова оказалась энергетика, на месте попаданий были пожары.
Подробнее о последствиях ночной атаки РФ по Украине - в материале РБК-Украина.