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Росія атакувала Деснянський район Києва, горить багатоповерхівка

22:43 07.10.2026 Ср
1 хв
aimg Сергій Козачук
Росія атакувала Деснянський район Києва, горить багатоповерхівка Фото: у 12-поверхівці в Києві спалахнула пожежа внаслідок ворожої атаки (Getty Images)
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У Деснянському районі Києва під час чергової ворожої атаки сталося загоряння в багатоповерховому житловому будинку.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

За даними мера, пожежа спалахнула в 12-поверховому будинку. Загоряння зафіксували на рівні 10 поверху.

На місце події вже виїхали всі екстрені служби для ліквідації наслідків та надання допомоги.

Подробиці щодо можливих постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюються.

Нагадаємо, російські окупанти протягом дня 7 жовтня неодноразово завдавали ударів по столиці України.

Зокрема, ввечері ворог атакував Оболонський район Києва, унаслідок чого загинула одна людина, а ще п'ятеро отримали поранення.

Крім того, вдень через падіння уламків російського безпілотника виникла пожежа в 5-поверховому будинку.

Також під час нічної масованої атаки сили протиповітряної оборони відбивали комбінований удар, коли ворог застосував ракети "Іскандер", KN-23 та велику кількість дронів різних типів.

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