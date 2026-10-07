Росія атакувала Деснянський район Києва, горить багатоповерхівка

Фото: у 12-поверхівці в Києві спалахнула пожежа внаслідок ворожої атаки (Getty Images)

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У Деснянському районі Києва під час чергової ворожої атаки сталося загоряння в багатоповерховому житловому будинку.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

За даними мера, пожежа спалахнула в 12-поверховому будинку. Загоряння зафіксували на рівні 10 поверху. На місце події вже виїхали всі екстрені служби для ліквідації наслідків та надання допомоги. Подробиці щодо можливих постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюються.