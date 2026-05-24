Росія атакувала Богодухів на Харківщині: постраждали 12 людей

17:18 24.05.2026 Нд
1 хв
Розбите скло, понівечені авто та поранені - місто рахує наслідки чергового удару
aimg Валерія Абабіна
Фото: Рф атакувала Богодухів (фото ілюстративне Getty Images)

Російські війська завдали удару по місту Богодухів на Харківщині. Внаслідок атаки постраждали 12 людей, частину з них госпіталізували з вибуховими травмами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Унаслідок обстрілу вибухових поранень зазнали 66-річний чоловік та 68-річна жінка - їх госпіталізували. Гострої реакції на стрес зазнали 48-річний чоловік та 49-річна жінка. Медики надали постраждалим необхідну допомогу.

Згодом кількість постраждалих зросла. До лікарні з вибуховими травмами доставили 36-річного, 47-річного та 53-річного чоловіків, а також 33-річну жінку.

Ще пізніше госпіталізували 48-річну жінку. Медичну допомогу на місці отримали 28-річний чоловік, 51-річна жінка та 24-річний чоловік.

Стан усіх постраждалих оцінюють як середнього ступеня важкості.

Внаслідок атаки пошкоджено 15 автомобілів та скління вікон багатоквартирного будинку. На місці працюють екстрені служби, які усувають наслідки обстрілу.

Нагадаємо, в ніч проти 24 травня Росія завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Під атаку потрапили Київ, а також Київська, Черкаська та Полтавська області.

У Євросоюзі назвали удар свідченням відчаю Кремля та анонсували нову допомогу для посилення української протиповітряної оборони.

