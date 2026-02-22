UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія атакувала балістикою Київ: у місті було чути вибухи

Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 22 лютого у Києві пролунала серія потужних вибухів. Ворог запустив по столиці балістичні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації і канал Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: "Це катастрофа, але наша реальність": найскладніша зима для Києва у цифрах і фактах

"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йшлося у повідомленні о 03:58.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ уточнили, що загроза балістики з півночі, після чого зафіксували пуск ракет напрямку столиці.

Вже о 04:00 у Києві пролунала серія дуже потужних вибухів.

Оновлено о 04:28

У столиці пролунали повторні вибухи на тлі ракетної атаки. Це підтверджує також начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Ворог атакує столицю балістичним озброєнням. Будь ласка, будьте в укриттях до відбою тривоги", - написав він.

Окрім того, в області багато російських дронів.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:08 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

 

Обстріли Києва

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно приблизно раз на тиждень атакують Україну ракетами, а ще частіше - дронами.

Так сталося і в ніч проти 12 лютого. Ворог вдарив в ту ніч балістикою і дронами, внаслідок чого у Дніпровському та Дарницькому районах постраждали житлові будинки та автомобілі.

Окрім того, під ударом були й інші міста. Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВибухВійна в Україні