Россия атаковала баллистикой Киев: в городе были слышны взрывы

В ночь на 22 февраля в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Враг запустил по столице баллистические ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорилось в сообщении в 03:58.
Параллельно Воздушные силы ВСУ уточнили, что угроза баллистики с севера, после чего зафиксировали пуск ракет направлении столицы.
Уже в 04:00 в Киеве прозвучала серия очень мощных взрывов.
Обновлено в 04:28
В столице прозвучали повторные взрывы на фоне ракетной атаки. Это подтверждает также начальник КМВА Тимур Ткаченко.
"Враг атакует столицу баллистическим вооружением. Пожалуйста, будьте в укрытиях до отбоя тревоги", - написал он.
Кроме того, в области много российских дронов.
По состоянию на 04:08 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, что российские оккупанты регулярно примерно раз в неделю атакуют Украину ракетами, а еще чаще - дронами.
Так произошло и в ночь на 12 февраля. Враг ударил в ту ночь баллистикой и дронами, в результате чего в Днепровском и Дарницком районах пострадали жилые дома и автомобили.
Кроме того, под ударом были и другие города. Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.