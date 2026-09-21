Росія атакувала АЗС у Житомирській області (фото)

Оновлення на 12:17

Губернатор Житомирської області уточнив , що другий за сьогоднішній ранок автозаправний комплекс у Звягельському районі Житомирської області зазнав атаки російських військ. За оперативною інформацією, цього разу пошкоджено АЗС мережі WOG. Даних про загиблих чи постраждалих наразі не надходило.

Власників та відвідувачів АЗС закликають під час повітряної тривоги дотримуватись правил безпеки, перебувати в укриттях та не залишати автомобілі на території автозаправних комплексів.

Що відомо про перший удар

У передмісті Звягеля російські війська завдали удару по автозаправці, розташованій уздовж траси М-06. Наразі на місці триває ліквідація наслідків атаки.

Інформація про можливих постраждалих та характер пошкоджень наразі уточнюється.

На місці працюють служби

До ліквідації наслідків залучили спеціальні служби. Вони займаються локалізацією пожежі, а також гарантують безпеку руху автомобілів на ділянці траси.

Жителів закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.