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Россия атаковала АЗС в Житомирской области (фото)

11:56 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Анастасия Никончук
Фото: обстрел АЗС (глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram)

Российские войска атаковали автозаправочный комплекс в Житомирской области. Удар пришелся по АЗС возле Звягеля на трассе М-06. Немного позже враг атаковал еще одну АЗС в том же районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко в Telegram.

Обновление на 12:17

Губернатор Житомирской области уточнил, что второй за сегодняшнее утро автозаправочный комплекс в Звягельском районе Житомирской области подвергся атаке российских войск. По оперативной информации, на этот раз повреждена АЗС сети WOG. Данных о погибших или пострадавших пока не поступало.

Владельцев и посетителей АЗС призывают во время воздушной тревоги соблюдать правила безопасности, находиться в укрытиях и не оставлять автомобили на территории автозаправочных комплексов.

Что известно о первом ударе

В передместье Звягеля российские войска нанесли удар по автозаправке, расположенной вдоль трассы М-06. Сейчас на месте продолжается ликвидация последствий атаки.

Информация о возможных пострадавших и характере повреждений пока уточняется.

На месте работают службы

К ликвидации последствий привлекли специальные службы. Они занимаются локализацией пожара, а также обеспечивают безопасность движения автомобилей на участке трассы.

Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Фото: глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram

Обстрел АЗС: контекст

Отметим, что Россия в последнее время усилила удары по украинским автозаправкам, в том числе по объектам сети "Укрнафта". Эксперты связывают выбор таких целей с их значением для топливного рынка и объемами реализации горючего.

Также, утром 15 сентября в Голосеевском районе Киева беспилотник упал на территорию АЗС. Это была уже вторая атака на автозаправку в столице за утро.

Напоминаем, что в Киеве в результате российских атак были повреждены 16 автозаправочных станций. В городской администрации при этом заявили, что перебоев с поставками горючего для жителей столицы не ожидается.

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