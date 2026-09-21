Россия атаковала АЗС в Житомирской области (фото)

Обновление на 12:17

Губернатор Житомирской области уточнил, что второй за сегодняшнее утро автозаправочный комплекс в Звягельском районе Житомирской области подвергся атаке российских войск. По оперативной информации, на этот раз повреждена АЗС сети WOG. Данных о погибших или пострадавших пока не поступало.

Владельцев и посетителей АЗС призывают во время воздушной тревоги соблюдать правила безопасности, находиться в укрытиях и не оставлять автомобили на территории автозаправочных комплексов.

Что известно о первом ударе

В передместье Звягеля российские войска нанесли удар по автозаправке, расположенной вдоль трассы М-06. Сейчас на месте продолжается ликвидация последствий атаки.

Информация о возможных пострадавших и характере повреждений пока уточняется.

На месте работают службы

К ликвидации последствий привлекли специальные службы. Они занимаются локализацией пожара, а также обеспечивают безопасность движения автомобилей на участке трассы.

Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.