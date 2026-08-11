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Росія атакувала автоцистерну на трасі в Одеській області, є жертви

17:05 11.08.2026 Вт
2 хв
Стали відомі перші наслідки удару
aimg Анастасія Никончук
Фото: обстріл Одеської області (Telegram-аккаунт голови Одеської ОВ Олега Кіпера)

Внаслідок російської атаки на Одеську область вдень 11 серпня загинуло двоє людей, ще троє отримали поранення. Удар прийшовся вантажним автомобілем з цистерною, після чого почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Одеської ОВ Олега Кіпера в мережі Telegram.

Повідомляється, що російські війська потрапили до вантажного автомобіля з цистерною, в якій знаходилися залишки олії. Після удару спалахнула сама машина, а також ще один легковий автомобіль.

За попередніми даними, загинули двоє людей. Ще троє зазнали поранень. Відомо, що удар припав просто на кабіну водія вантажівки, яка отримала поранення не сумісні з життям.

Інформація про наслідки атаки та кількість постраждалих уточнюється. На місці працюють усі необхідні служби.

Фото: Telegram-аккаунт голови Одеської ОВ Олега Кіпера

Удари по Одесі та області: контекст

Одеса все частіше стає об'єктом ворожого обстрілу з боку РФ. Останнім часом почастішали атаки на громадянську інфраструктуру, через що частина мешканців Одеси та області залишилася без електрики.

Також ворог намагається порушити логістику. Після нічної атаки 9 серпня по Одеській області рух на окремій ділянці траси "Одеса – Рені" тимчасово обмежили. Через пошкодження проїзд до деяких пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та у зворотному напрямку у бік Одеси був неможливий.

Нагадуємо, що під час російських обстрілів Одеси 9 серпня вибухова хвиля пошкодила автобус, у якому було 12 дітей. За даними правоохоронців, серйозних травм ніхто не отримав, одна дитина мала легкі подряпини.

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