Росія атакувала автоцистерну на трасі в Одеській області, є жертви

Повідомляється, що російські війська потрапили до вантажного автомобіля з цистерною, в якій знаходилися залишки олії. Після удару спалахнула сама машина, а також ще один легковий автомобіль.

За попередніми даними, загинули двоє людей. Ще троє зазнали поранень. Відомо, що удар припав просто на кабіну водія вантажівки, яка отримала поранення не сумісні з життям.

Інформація про наслідки атаки та кількість постраждалих уточнюється. На місці працюють усі необхідні служби.

Фото: Telegram-аккаунт голови Одеської ОВ Олега Кіпера

Удари по Одесі та області: контекст

Одеса все частіше стає об'єктом ворожого обстрілу з боку РФ. Останнім часом почастішали атаки на громадянську інфраструктуру, через що частина мешканців Одеси та області залишилася без електрики.

Також ворог намагається порушити логістику. Після нічної атаки 9 серпня по Одеській області рух на окремій ділянці траси "Одеса – Рені" тимчасово обмежили. Через пошкодження проїзд до деяких пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та у зворотному напрямку у бік Одеси був неможливий.