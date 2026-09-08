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Росія атакувала "7-й кілометр" під Одесою: є постраждалий

08:58 08.09.2026 Вт
1 хв
Відомі перші подробиці ворожого удару
aimg Анастасія Никончук
Ілюстративне фото: обстріл (ДСНС)

Вночі російські війська завдали удару по ринку "7-й кілометр" у передмісті Одеси. Внаслідок атаки пошкоджено торгові павільйони, постраждав 58-річний охоронець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Одеської ОВ Олега Кіпера в Telegram.

Нічний удар по ринку

Російська атака припала на ринок "7-й кілометр", розташований у передмісті Одеси. Внаслідок удару на території об'єкту було пошкоджено торгові павільйони.

Під час атаки постраждав 58-річний охоронець. Чоловіка госпіталізували. Наразі він перебуває у стані середньої тяжкості, медики надають йому всю необхідну допомогу.

Що відомо про "7-й кілометр"

Ринок "7-й кілометр" має офіційну назву - ТОВ "Промтоварний ринок". Він є найбільшим оптово-роздрібним промтоварним ринком в Україні і входить до найбільших об'єктів такого типу в Європі.

Саме цей ринок у ніч проти 8 вересня опинився під російським ударом. Внаслідок цього були пошкоджені торгові павільйони, також постраждав охоронець об'єкту.

Нагадуємо, що станом на ранок 8 вересня російська атака на Київ призвела до загибелі двох людей та травмування ще 10 мешканців столиці, п'ятеро з постраждалих госпіталізовано, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Пошкодження та падіння уламків зафіксували у семи районах міста – Шевченківському, Голосіївському, Дарницькому, Оболонському, Подільському, Солом'янському та Дніпровському.

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Війна в УкраїніОдеса7 километр