Росія атакувала "7-й кілометр" під Одесою: є постраждалий

Нічний удар по ринку

Російська атака припала на ринок "7-й кілометр", розташований у передмісті Одеси. Внаслідок удару на території об'єкту було пошкоджено торгові павільйони.

Під час атаки постраждав 58-річний охоронець. Чоловіка госпіталізували. Наразі він перебуває у стані середньої тяжкості, медики надають йому всю необхідну допомогу.

Що відомо про "7-й кілометр"

Ринок "7-й кілометр" має офіційну назву - ТОВ "Промтоварний ринок". Він є найбільшим оптово-роздрібним промтоварним ринком в Україні і входить до найбільших об'єктів такого типу в Європі.

Саме цей ринок у ніч проти 8 вересня опинився під російським ударом. Внаслідок цього були пошкоджені торгові павільйони, також постраждав охоронець об'єкту.