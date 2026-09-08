Россия атаковала "7-й километр" под Одессой: есть пострадавший

Ночью российские войска нанесли удар по рынку "7-й километр" в пригороде Одессы. В результате атаки повреждены торговые павильоны, пострадал 58-летний охранник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.
Российская атака пришлась на рынок "7-й километр", расположенный в пригороде Одессы. В результате удара на территории объекта были повреждены торговые павильоны.
Во время атаки пострадал 58-летний охранник. Мужчину госпитализировали. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести, медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Рынок "7-й километр" имеет официальное название — ООО "Промтоварный рынок". Он является крупнейшим оптово-розничным промтоварным рынком в Украине и входит в число крупнейших объектов такого типа в Европе.
Именно этот рынок в ночь на 8 сентября оказался под российским ударом. В результате были повреждены торговые павильоны, также пострадал охранник объекта.
Число пострадавших в результате атаки на рынок в пригороде Одессы увеличилось до трех человек. За медицинской помощью обратились еще двое мужчин 1972 и 1978 годов рождения. В госпитализации они не нуждались. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.
Напоминаем, что по состоянию на утро 8 сентября российская атака на Киев привела к гибели двух человек и травмированию еще 10 жителей столицы, пятеро из пострадавших госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Повреждения и падения обломков зафиксировали в семи районах города - Шевченковском, Голосеевском, Дарницком, Оболонском, Подольском, Соломенском и Днепровском.