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Росія атакує Україну "Шахедами": у яких областях оголошено тривогу

Ілюстративне фото: Росія атакує Україну "Шахедами" 30 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація ввечері середи, 30 квітня, запустила по території України декілька груп ударних дронів. Повітряну тривогу оголошено у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, ворожі дрони було помічено ще близько 19:00. Росіяни запустили декілька груп у напрямку Сумської області. Пізніше стало відомо, що безпілотники рухались і у Чернігівській області з східного напрямку.

Станом на 22:30 ворожі дрони помічено:

  • БпЛА на сході Сумщини, курс південно-західний;
  • БпЛА на сході Полтавщини, курс південно-західний;
  • БпЛА на заході Полтавщини, курс західний;
  • БпЛА на Черкащині, курс південно-західний.

Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Дронові атаки РФ

Нагадаємо, у понеділок ввечері, 28 квітня, росіяни знову запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Також російська армія в ніч на 30 квітня атакувала Україну понад сотнею дронів. Головним напрямком удару ворога були Харків та Дніпро.

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Атака дронівВійна в УкраїніПовітряна тривога