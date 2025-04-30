Россия атакует Украину "Шахедами": в каких областях объявлена тревога

Российская Федерация вечером среды, 30 апреля, запустила по территории Украины несколько групп ударных дронов. Воздушная тревога объявлена в ряде областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
По данным Воздушных сил, вражеские дроны были замечены еще около 19:00. Россияне запустили несколько групп в направлении Сумской области. Позже стало известно, что беспилотники двигались и в Черниговской области с восточного направления.
По состоянию на 22:30 вражеские дроны замечены:
Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.
Напомним, в понедельник вечером, 28 апреля, россияне снова запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Также российская армия в ночь на 30 апреля атаковала Украину более сотней дронов. Главным направлением удара врага были Харьков и Днепр.
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