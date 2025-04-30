Россия атакует Украину "Шахедами": в каких областях объявлена тревога

По данным Воздушных сил, вражеские дроны были замечены еще около 19:00. Россияне запустили несколько групп в направлении Сумской области. Позже стало известно, что беспилотники двигались и в Черниговской области с восточного направления.

По состоянию на 22:30 вражеские дроны замечены:

БпЛА на востоке Сумщины, курс юго-западный;

БпЛА на востоке Полтавщины, курс юго-западный;

БпЛА на западе Полтавщины, курс западный;

БпЛА на Черкасщине, курс юго-западный.

Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога