Росія атакує Україну "Шахедами": в яких областях попереджають про небезпеку

За даними Повітряних сил, російська армія запустила декілька груп ударних безпілотників з різних напрямків.

Наразі ворожі дрони спостерігаються над акваторією Чорного моря у напрямку Одеси та Чорноморська.

Рух ворожих дронів:

БпЛА в центральній частині Сумщини, курс західний (Чернігівщина);

БпЛА на південному заході Сумщини, курс південно-західний (Чернігівщина та Полтавщина);

БпЛА півдні та південному сході Сумщини, курс на Полтавщину та Харківщину;

БпЛА на південному заході Харківщини, курс на Полтавщину;

БпЛА на сході Миколаївщини, курс північно-західний.

Де оголошено тривогу

Попередня атака РФ

Минулої ночі внаслідок російської атаки постраждали Харківська та Донецька області. Зокрема, росіяни вдарили по лікарні в Золочеві, була пожежа і є постраждала.

А ось ввечері 14 березня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Окупанти влучили у центр житлового кварталу, є постраждалі.