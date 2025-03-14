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Россия атакует Украину "Шахедами": в каких областях предупреждают об опасности

Иллюстративное фото: Россия атакует Украину "Шахедами" 14 марта (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация запустила беспилотники по территории в Украине вечером пятницы, 14 марта. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп ударных беспилотников с разных направлений.

Сейчас вражеские дроны наблюдаются над акваторией Черного моря в направлении Одессы и Черноморска.

Движение вражеских дронов:

  • БпЛА в центральной части Сумщины, курс западный (Черниговщина);
  • БпЛА на юго-западе Сумщины, курс юго-западный (Черниговщина и Полтавщина);
  • БпЛА юге и юго-востоке Сумщины, курс на Полтавщину и Харьковщину;
  • БпЛА на юго-западе Харьковщины, курс на Полтавщину;
  • БпЛА на востоке Николаевщины, курс северо-западный.

Где объявлена тревога

Предыдущая атака РФ

Прошлой ночью в результате российской атаки пострадали Харьковская и Донецкая области. В частности, россияне ударили по больнице в Золочеве, был пожар и есть пострадавшая.

А вот вечером 14 марта российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Оккупанты попали в центр жилого квартала, есть пострадавшие.

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