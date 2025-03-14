Россия атакует Украину "Шахедами": в каких областях предупреждают об опасности

Российская Федерация запустила беспилотники по территории в Украине вечером пятницы, 14 марта. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп ударных беспилотников с разных направлений.
Сейчас вражеские дроны наблюдаются над акваторией Черного моря в направлении Одессы и Черноморска.
Движение вражеских дронов:
Прошлой ночью в результате российской атаки пострадали Харьковская и Донецкая области. В частности, россияне ударили по больнице в Золочеве, был пожар и есть пострадавшая.
А вот вечером 14 марта российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Оккупанты попали в центр жилого квартала, есть пострадавшие.
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