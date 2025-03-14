Росія атакує Україну "Шахедами": в яких областях попереджають про небезпеку
Російська Федерація запустила безпілотники по території в України ввечері п'ятниці, 14 березня. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, російська армія запустила декілька груп ударних безпілотників з різних напрямків.
Наразі ворожі дрони спостерігаються над акваторією Чорного моря у напрямку Одеси та Чорноморська.
Рух ворожих дронів:
- БпЛА в центральній частині Сумщини, курс західний (Чернігівщина);
- БпЛА на південному заході Сумщини, курс південно-західний (Чернігівщина та Полтавщина);
- БпЛА півдні та південному сході Сумщини, курс на Полтавщину та Харківщину;
- БпЛА на південному заході Харківщини, курс на Полтавщину;
- БпЛА на сході Миколаївщини, курс північно-західний.
Де оголошено тривогу
Попередня атака РФ
Минулої ночі внаслідок російської атаки постраждали Харківська та Донецька області. Зокрема, росіяни вдарили по лікарні в Золочеві, була пожежа і є постраждала.
А ось ввечері 14 березня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Окупанти влучили у центр житлового кварталу, є постраждалі.
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