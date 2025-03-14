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Росія атакує Україну "Шахедами": в яких областях попереджають про небезпеку

П'ятниця 14 березня 2025 22:06
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Росія атакує Україну "Шахедами": в яких областях попереджають про небезпеку Ілюстративне фото: Росія атакує Україну "Шахедами" 14 березня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація запустила безпілотники по території в України ввечері п'ятниці, 14 березня. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, російська армія запустила декілька груп ударних безпілотників з різних напрямків.

Наразі ворожі дрони спостерігаються над акваторією Чорного моря у напрямку Одеси та Чорноморська.

Рух ворожих дронів:

  • БпЛА в центральній частині Сумщини, курс західний (Чернігівщина);
  • БпЛА на південному заході Сумщини, курс південно-західний (Чернігівщина та Полтавщина);
  • БпЛА півдні та південному сході Сумщини, курс на Полтавщину та Харківщину;
  • БпЛА на південному заході Харківщини, курс на Полтавщину;
  • БпЛА на сході Миколаївщини, курс північно-західний.

Де оголошено тривогу

Росія атакує Україну &quot;Шахедами&quot;: в яких областях попереджають про небезпеку

Попередня атака РФ

Минулої ночі внаслідок російської атаки постраждали Харківська та Донецька області. Зокрема, росіяни вдарили по лікарні в Золочеві, була пожежа і є постраждала.

А ось ввечері 14 березня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Окупанти влучили у центр житлового кварталу, є постраждалі.

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