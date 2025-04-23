Росія атакує Україну "Шахедами": на Дніпропетровщині працює ППО, де ще тривога

Російська Федерація ввечері середи, 23 квітня, знову запустила по території України ударні безпілотники. Повітряну тривогу оголошено у низці областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Карту повітряних тривог та Повітряні сили.
За даними Повітряних сил, ворожі дрони було помічено ще близько 22:00. Росіяни запустили декілька груп у напрямку Сумської області. Пізніше стало відомо, що безпілотники рухались і у Донецькій області курсом на північний захід.
Де помічено "Шахеди":
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що військові вже збили над Дніпропетровщиною ворожий дрон.
Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.
Нагадаємо, минулої ночі під ворожою атакою опинились Харківська, Полтавська, Донецька, Одеська Дніпропетровська області та Запоріжжя.
Відомо, що у Полтаві пролунала серія вибухів на тлі ворожої дронової атаки. Крім того, місцеві пабліки писали, що після цього у частині Полтави спостерігалися проблеми зі світлом.
Також у ніч проти 23 квітня у Харкові пролунало щонайменше шість вибухів. На ранок у місті фіксували руйнування будівель в результаті ворожих ударів.
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