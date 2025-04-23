Россия атакует Украину "Шахедами": на Днепропетровщине работает ПВО, где еще тревога

По данным Воздушных сил, вражеские дроны были замечены еще около 22:00. Россияне запустили несколько групп в направлении Сумской области. Позже стало известно, что беспилотники двигались и в Донецкой области курсом на северо-запад.

Где замечено "Шахеды":

группа БпЛА на Сумщине, в районе Конотопа курсом на Черниговщину;

несколько групп БпЛА на Черниговщине курсом на Мену и Ичню;

"Шахеды" на западе Полтавщины в направлении Черкасской области;

группа БпЛА в центре Черкасской области курсом на Киевщину;

дроны на севере Донецкой области направляются на северо-запад.

Работа ПВО

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что военные уже сбили над Днепропетровщиной вражеский дрон.

Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Обстрелы Украины

Напомним, минувшей ночью под вражеской атакой оказались Харьковская, Полтавская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская области и Запорожье.

Известно, что в Полтаве прозвучала серия взрывов на фоне вражеской дроновой атаки. Кроме того, местные паблики писали, что после этого в части Полтавы наблюдались проблемы со светом.