Россия атакует Украину "Шахедами": на Днепропетровщине работает ПВО, где еще тревога

Российская Федерация вечером среды, 23 апреля, снова запустила по территории Украины ударные беспилотники. Воздушная тревога объявлена в ряде областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Карту воздушных тревог и Воздушные силы.
По данным Воздушных сил, вражеские дроны были замечены еще около 22:00. Россияне запустили несколько групп в направлении Сумской области. Позже стало известно, что беспилотники двигались и в Донецкой области курсом на северо-запад.
Где замечено "Шахеды":
Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что военные уже сбили над Днепропетровщиной вражеский дрон.
Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.
Напомним, минувшей ночью под вражеской атакой оказались Харьковская, Полтавская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская области и Запорожье.
Известно, что в Полтаве прозвучала серия взрывов на фоне вражеской дроновой атаки. Кроме того, местные паблики писали, что после этого в части Полтавы наблюдались проблемы со светом.
Также в ночь на 23 апреля в Харькове прогремело по меньшей мере шесть взрывов. На утро в городе фиксировали разрушения зданий в результате вражеских ударов.
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