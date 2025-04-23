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Россия атакует Украину "Шахедами": на Днепропетровщине работает ПВО, где еще тревога

Иллюстративное фото: Россия атакует Украину "Шахедами" 23 апреля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация вечером среды, 23 апреля, снова запустила по территории Украины ударные беспилотники. Воздушная тревога объявлена в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Карту воздушных тревог и Воздушные силы.

По данным Воздушных сил, вражеские дроны были замечены еще около 22:00. Россияне запустили несколько групп в направлении Сумской области. Позже стало известно, что беспилотники двигались и в Донецкой области курсом на северо-запад.

Где замечено "Шахеды":

  • группа БпЛА на Сумщине, в районе Конотопа курсом на Черниговщину;
  • несколько групп БпЛА на Черниговщине курсом на Мену и Ичню;
  • "Шахеды" на западе Полтавщины в направлении Черкасской области;
  • группа БпЛА в центре Черкасской области курсом на Киевщину;
  • дроны на севере Донецкой области направляются на северо-запад.

Работа ПВО

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что военные уже сбили над Днепропетровщиной вражеский дрон.

Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Обстрелы Украины

Напомним, минувшей ночью под вражеской атакой оказались Харьковская, Полтавская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская области и Запорожье.

Известно, что в Полтаве прозвучала серия взрывов на фоне вражеской дроновой атаки. Кроме того, местные паблики писали, что после этого в части Полтавы наблюдались проблемы со светом.

Также в ночь на 23 апреля в Харькове прогремело по меньшей мере шесть взрывов. На утро в городе фиксировали разрушения зданий в результате вражеских ударов.

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