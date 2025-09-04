Росія атакує Україну ракетами: у небі фіксують швидкісні цілі

О 21:05 Повітряні сили попередили, що є загроза пуску балістичних ракет із Курська.

Трохи згодом військові вже зафіксували швидкісну ціль, яка летіла в напрямку Миргорода Полтавської області.

Після цього ще одна швидкісна ціль летіла на Суми.

Кілька хвилин потому Повітряні сили знову попередили про швидкісну ціль у Полтавській області.