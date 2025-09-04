Россия атакует Украину ракетами: в небе фиксируют скоростные цели

Российские оккупанты в четверг, 4 сентября, атакуют Украину ракетами. Скоростные цели фиксировали в нескольких областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
В 21:05 Воздушные силы предупредили, что есть угроза пуска баллистических ракет из Курска.
Чуть позже военные уже зафиксировали скоростную цель, которая летела в направлении Миргорода Полтавской области.
После этого еще одна скоростная цель летела на Сумы.
Несколько минут спустя Воздушные силы вновь предупредили о скоростной цели в Полтавской области.
Напомним, Россия последнее время регулярно наносит по Украине массированные удары. Целью врага, как и раньше, остается гражданская инфраструктура.
В частности, в ночь на 3 сентября россияне запустили по Украине 502 дрона и 24 ракеты.
Украинским защитникам удалось уничтожить или подавить 430 ударных БпЛА Shahed и дронов-имитаторов, 14 крылатых ракет "Калибр", 7 крылатых ракет Х-101.