Россия атакует Украину ракетами: в небе фиксируют скоростные цели

Иллюстративное фото: оккупанты запустили по Украине ракеты (armyinform.com.ua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты в четверг, 4 сентября, атакуют Украину ракетами. Скоростные цели фиксировали в нескольких областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

В 21:05 Воздушные силы предупредили, что есть угроза пуска баллистических ракет из Курска. 

Чуть позже военные уже зафиксировали скоростную цель, которая летела в направлении Миргорода Полтавской области. 

После этого еще одна скоростная цель летела на Сумы. 

Несколько минут спустя Воздушные силы вновь предупредили о скоростной цели в Полтавской области. 

Атаки россиян

Напомним, Россия последнее время регулярно наносит по Украине массированные удары. Целью врага, как и раньше, остается гражданская инфраструктура.

В частности, в ночь на 3 сентября россияне запустили по Украине 502 дрона и 24 ракеты.

Украинским защитникам удалось уничтожить или подавить 430 ударных БпЛА Shahed и дронов-имитаторов, 14 крылатых ракет "Калибр", 7 крылатых ракет Х-101.

