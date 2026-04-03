ua en ru
Пт, 03 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия атакует Украину крылатыми ракетами, есть угроза "Кинжалов"

10:39 03.04.2026 Пт
2 мин
Россия запустила по Украине ракеты со стратегической авиации
aimg Константин Широкун
Фото: Россия запустила по Украине ракеты со стратегической авиации (Getty Images)

Российские войска сегодня утром, 3 апреля, запустили по Украине крылатые ракеты, также сообщается о взлете МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: "Это чистый терроризм": РФ обстреляла ТЭЦ "Нафтогаза" в Херсоне, погибла работница

Отмечается, что первые ракеты залетели в воздушное пространство Украины через Харьковскую область. Также сообщается о взлете самолетов МиГ-31К в РФ, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

По словам начальника Управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, ранее в небо были подняты в небо бомбардировщики стратегической авиации Ту-95 и Ту-160.

По его словам, атака со стратегической авиации выглядит классической. То есть россияне атакуют с дальних рубежей - из района Каспия, Волгодонска или из Волгоградской области, и запускают ракеты.

По словам главы КГВА Артура Ткаченко, на подступах к столице фиксируются вражеские ударные дроны. Кроме того, в воздушном пространстве Украины зафиксировано движение крылатых ракет.

"Прошу, позаботьтесь о собственной безопасности. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги", - подчеркнул Ткаченко.

Удар РФ по Украине 3 апреля

Напомним, с вечера 2 апреля и до утра 3 апреля российские оккупанты осуществляют массированную атаку по Украине, применяя дроны и ракеты. Под ударами оказались сразу несколько регионов, уже известно о погибших, пострадавших и разрушениях.

Также российские войска сегодня ночью и под утро, 3 апреля, атаковали несколько общин Днепропетровской области, в частности под ударом был и Павлоград. Также взрывы раздавались в Запорожье, Винницкой, Черкасской областях и других регионах.

Кроме того, российские войска утром ударили дроном по маршрутке в Херсоне. В результате обстрела известно о нескольких раненых.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев ПВО МіГ-31К Вторжение России в Украину Ракетный удар Дрони
Новости
РФ атакует Украину с вечера и на утро: какие города под огнем и что известно о последствиях
Аналитика
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои