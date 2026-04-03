Россия атакует Украину крылатыми ракетами, есть угроза "Кинжалов"

Российские войска сегодня утром, 3 апреля, запустили по Украине крылатые ракеты, также сообщается о взлете МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что первые ракеты залетели в воздушное пространство Украины через Харьковскую область. Также сообщается о взлете самолетов МиГ-31К в РФ, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

По словам начальника Управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, ранее в небо были подняты в небо бомбардировщики стратегической авиации Ту-95 и Ту-160.

По его словам, атака со стратегической авиации выглядит классической. То есть россияне атакуют с дальних рубежей - из района Каспия, Волгодонска или из Волгоградской области, и запускают ракеты.

По словам главы КГВА Артура Ткаченко, на подступах к столице фиксируются вражеские ударные дроны. Кроме того, в воздушном пространстве Украины зафиксировано движение крылатых ракет.

"Прошу, позаботьтесь о собственной безопасности. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги", - подчеркнул Ткаченко.

Напомним, с вечера 2 апреля и до утра 3 апреля российские оккупанты осуществляют массированную атаку по Украине, применяя дроны и ракеты. Под ударами оказались сразу несколько регионов, уже известно о погибших, пострадавших и разрушениях.