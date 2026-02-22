Росія атакує Україну крилатими ракетами: де загроза ударів

Російські окупанти у неділю зранку, 22 лютого, атакують Україну крилатими ракетами. Наразі ворожі цілі вже у повітряному просторі нашої країни і було чути перші вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Вночі моніторингові канали інформували, що росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, які зазвичай використовують для комбінованих атак по Україні.
Приблизно о 04:30 ворог здійснив пускові маневри, а вже через годину ворожі ракети були зафіксовані над нашою країною. Перші ракети залетіла через Сумську область, потім рухалися в напрямку Київської, а згодом Полтавської, Черкаської та Кіровоградскоїобластей.
Місцеві ЗМІ інформували, що вибухи було чути щонайменше у Полтаві. Чи були це прильоти або ж робота ППО - поки невідомо.
Станом на 05:52 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі продовжується по всій території України.
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни атакують низку міст України дронами, балістикою та крилатими ракетами.
Наразі вибухи були чути щонайменше у Києві, Кропивницькому, Миколаєві та Полтаві. Причому столиця станом на ранок була вже тричі під ударом.
Всі деталі про нічну атаку РФ 22 лютого - читайте в матеріалі РБК-Україна.