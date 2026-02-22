Россия атакует Украину крылатыми ракетами: где угроза ударов

Ночью мониторинговые каналы информировали, что россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые обычно используют для комбинированных атак по Украине.

Примерно в 04:30 враг совершил пусковые маневры, а уже через час вражеские ракеты были зафиксированы над нашей страной. Первые ракеты залетели через Сумскую область, затем двигались в направлении Киевской, а впоследствии Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей.

Местные СМИ информировали, что взрывы были слышны по меньшей мере в Полтаве. Были ли это прилеты или же работа ПВО - пока неизвестно.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:52 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал пока продолжается по всей территории Украины.

Новость дополняется...