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Россия атакует Украину крылатыми ракетами: что известно

Вторник 11 февраля 2025 06:40
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Россия атакует Украину крылатыми ракетами: что известно Фото: в воздушном пространстве Украины зафиксированы ракеты (5.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 11 февраля, Российская Федерация снова атакует Украину крылатыми ракетами. Уже есть первые фиксации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Начиная с ночи мониторинговые каналы информировали о взлете стратегических бомбардировщиков РФ. Однако официального подтверждения не было.

Сейчас ракеты уже зафиксированы в Сумской области, которые движутся в направлении Полтавской.

Обновлено в 06:41

"Ракеты от России - это подтверждение того, что Путина интересует исключительно война", - отреагировал на атаку глава ОП Андрей Ермак.

Обновлено в 06:42

В Воздушных силах призвали жителей Полтавы перейти в укрытие, поскольку с северо-запада летят крылатые ракеты.

Обновлено в 06:48

В Полтаве раздались звуки взрывов, пишут в СМИ.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:40 карта воздушных тревог выглядит так. Сигнал почти по всей стране.

Россия атакует Украину крылатыми ракетами: что известно

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