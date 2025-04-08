Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Повітряні удари Росії

Російський агресор продовжує тероризувати населені пункти України обстрілами крилатими та балістичними ракетами, а також ударними дронами.

Ввечері 7 квітня близько 23:00 у Харкові було чутно потужний вибух. Військові повідомили про обстріл передмістя й області балістичним озброєнням.

Вдень у понеділок, російські терористи обстріляли місто Костянтинівка у Донецькій області. Внаслідок атаки загинула одна людина, є травмовані. Пошкоджено житлові й адміністративні будинки.

Тим часом у Кремлі цинічно заявив, що завдають ударів ракетами виключно по військових цілях в Україні. Так російська влада прокоментувала удар балістичною ракетою з касетною бойовою частиною по Кривому Рогу, внаслідок якого загинули багато дітей.

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