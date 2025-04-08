Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где угроза ударов

Россияне запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
Этой ночью российские военные снова атакуют страну беспилотниками.
По состоянию на 22:29 вражеские БПЛА двигались:
В 23:58 военные сообщили также о движении новых групп БпЛА в Запорожской области, курс - северный.
По состоянию на 00:14 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Российский агрессор продолжает терроризировать населенные пункты Украины обстрелами крылатыми и баллистическими ракетами, а также ударными дронами.
Вечером 7 апреля около 23:00 в Харькове был слышен мощный взрыв. Военные сообщили об обстреле пригорода и области баллистическим вооружением.
Днем в понедельник, российские террористы обстреляли город Константиновка в Донецкой области. В результате атаки погиб один человек, есть травмированные. Повреждены жилые и административные здания.
Между тем в Кремле цинично заявил, что наносят удары ракетами исключительно по военным целям в Украине. Так российские власти прокомментировали удар баллистической ракетой с кассетной боевой частью по Кривому Рогу, в результате которого погибли многие дети.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.