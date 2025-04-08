Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где угроза ударов

Воздушные удары России

Российский агрессор продолжает терроризировать населенные пункты Украины обстрелами крылатыми и баллистическими ракетами, а также ударными дронами.

Вечером 7 апреля около 23:00 в Харькове был слышен мощный взрыв. Военные сообщили об обстреле пригорода и области баллистическим вооружением.

Днем в понедельник, российские террористы обстреляли город Константиновка в Донецкой области. В результате атаки погиб один человек, есть травмированные. Повреждены жилые и административные здания.

Между тем в Кремле цинично заявил, что наносят удары ракетами исключительно по военным целям в Украине. Так российские власти прокомментировали удар баллистической ракетой с кассетной боевой частью по Кривому Рогу, в результате которого погибли многие дети.

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