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Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де ризик ударів

Фото: Україну знову атакують російські ударні дрони (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері у неділю, 19 січня, російська армія знову атакує Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Перші ударні БпЛА росіяни запустили ще у другій половині дня зі східного та північно-східного напрямків.

О 22:19 військові повідомили про входження нових груп ворожих ударних дронів на сході та півночі Сумської області. Вони рухалися на південь та південний-захід.

О 22:25 декілька груп "Шахедів" рухалися з Дніпропетровської та Полтавської областей у напрямку Кіровоградської області.

О 22:51 в ЗСУ повідомили про наближення БпЛА до Кривого Рогу. Жителям радять залишатися в укриттях.

О 23:10 ворожі дрони рухалися з Миколаївської області курсом на Кіровоградську та Дніпропетровську області.

Станом на 23:29 військові повідомили, що декілька груп ударних БпЛА перелітають із Полтавської до Черкаської області.

Станом на 22:24 і до теперішнього моменту мапа повітряних тривог виглядає так:

Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)

Ситуація на фронті й обстріли РФ

За тиждень, що минає, Повітряні сили знищили понад 30 ракет і 300 БпЛА російських терористів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в районі Покровська тривають важкі виснажливі бої. Росіяни зазнають колосальних втрат.

В ніч на 19 січня, агресор випустив у напрямку України більше 60 дронів. Сили ППО знищили більшість із них.

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Дрони