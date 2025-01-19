Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Вечером в воскресенье, 19 января, российская армия снова атакует Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первые ударные БпЛА россияне запустили еще во второй половине дня с восточного и северо-восточного направлений.
В 22:19 военные сообщили о вхождении новых групп вражеских ударных дронов на востоке и севере Сумской области. Они двигались на юг и юго-запад.
В 22:25 несколько групп "Шахедов" двигались из Днепропетровской и Полтавской областей в направлении Кировоградской области.
В 22:51 в ВСУ сообщили о приближении БпЛА к Кривому Рогу. Жителям советуют оставаться в укрытиях.
В 23:10 вражеские дроны двигались из Николаевской области курсом на Кировоградскую и Днепропетровскую области.
По состоянию на 23:29 военные сообщили, что несколько групп ударных БпЛА перелетают из Полтавской в Черкасскую область.
В 23:58, по данным военных, дроны двигались над Полтавой.
Также военные сообщили о новой группе БпЛА на севере Сумской области. Движутся курсом на Черниговскую область.
По состоянию на 23:38 и до нынешнего момента, карта воздушных тревог выглядит так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)
За уходящую неделю Воздушные силы уничтожили более 30 ракет и 300 БпЛА российских террористов.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в районе Покровска продолжаются тяжелые изнурительные бои. Россияне несут колоссальные потери.
В ночь на 19 января, агрессор выпустил в направлении Украины более 60 дронов. Силы ПВО уничтожили большинство из них.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.