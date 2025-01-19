Сирський про оборону Покровська: ворог зазнає в рази більших втрат, ніж ЗСУ

Противник зосередив свої найкращі підрозділи для штурму Покровська, але марно. Втрати російських військ на цьому напрямку все одно в рази перевищують українські.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю телемарафону.

"Противник докладає всіх зусиль, щоб його взяти. А ми робимо все, щоб не допустити його захоплення. Деякі пророки розповідали, що ми втратимо Покровськ ще 30 вересня. 30 вересня пройшло, потім говорили, що до 30 жовтня втратимо", - зауважив Сирський.

Він зауважив, що окупанти зосереджують на даному напрямку свої найкращі підрозділи та частини.

"Він (ворог - ред.) має спроможність їх міняти, бо має більший потенціал для ведення наступальних дій. Поки що", - наголосив Сирський.

Водночас, за словами головкома ЗСУ, втрати противника "в рази" перевищують втрати української армії на цьому напрямку.